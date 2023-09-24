Названы лучшие города для осенних путешествий по России

Сочи и Калининград были признаны лучшими городами для поездок в сентябре

По результатам опроса, проведенного сервисом бронирования жилья Суточно.ру, Сочи и Калининград были признаны лучшими городами для поездок в сентябре.

Морское побережье

Сочи, известный своими прекрасными пляжами и разнообразными развлечениями, был абсолютным лидером по числу бронирований посуточного жилья этим летом. Несмотря на окончание туристического сезона, интерес к Сочи в сентябре остается высоким.

Калининград, расположенный на Балтийском побережье, предлагает уникальную комбинацию исторического наследия, культурных достопримечательностей и живописной природы.

В список также вошли: Санкт-Петербург с его великолепной архитектурой и культурным наследием выбрали 11 % опрошенных. Дербент с его богатой историей и уникальной культурой заслужил 9 % голосов. Казань со своей смесью восточной и западной культур получила 6% голосов.

Зеленоградск и Сортавала получили по 5% голосов. Нижний Новгород и Москва получили по 4% голосов.

Источник: РИА Новости

Фото: Unsplash