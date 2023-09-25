Россияне рассказали, что их заставит поменять автомобиль

СберАвто: россияне меняют автомобили через 5–7 лет или после первых проблем

Как часто россияне меняют свои машины и что их может заставить это сделать, выяснили эксперты сервиса СберАвто и компании ЮMoney.

Среди причин продажи называли следующие:

желание регулярно менять автомобиль (24%)

появление на рынке новой модели и возможность попробовать что-то новое (22%)

переезд (19%)

высокая стоимость ремонта и обслуживания (13%).

Продать автомобиль как можно скорее россиян может заставить:

финансовая необходимость (24%)

новое хорошее предложение на рынке (19%)

старая машина надоела (18%).

30% респондентов считает, что менять автомобиль нужно через пять-семь лет, пока он не потерял в цене, а 27% ставят себе «планку» два-три года после покупки.

26% опрошенных говорят, что задумываться о смене автомобиля следует до появления серьезных технических проблем.

Первые проблемы

Из результатов опроса следует, что у 27% опрошенных автовладельцев первые проблемы с автомобилем и потребность в ремонте возникают менее чем через два года после покупки. У 14% эти проблемы появляются в промежутке от двух до трех лет владения. Однако 23% опрошенных не испытывают никаких нареканий к состоянию автомобиля в первые 3-4 года владения, в то время как у 17% владельцев автомобили остаются без серьезных проблем в течение 5 лет.

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Опрос проводили в сентябре 2023 года, в нем участвовали 1,5 тыс. пользователей. Из них 36% хотя бы раз в жизни продавали авто.

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Фото: Depositphotos

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