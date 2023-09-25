Россияне рассказали, что их заставит поменять автомобиль
Как часто россияне меняют свои машины и что их может заставить это сделать, выяснили эксперты сервиса СберАвто и компании ЮMoney.
Среди причин продажи называли следующие:
- желание регулярно менять автомобиль (24%)
- появление на рынке новой модели и возможность попробовать что-то новое (22%)
- переезд (19%)
- высокая стоимость ремонта и обслуживания (13%).
Продать автомобиль как можно скорее россиян может заставить:
- финансовая необходимость (24%)
- новое хорошее предложение на рынке (19%)
- старая машина надоела (18%).
30% респондентов считает, что менять автомобиль нужно через пять-семь лет, пока он не потерял в цене, а 27% ставят себе «планку» два-три года после покупки.
26% опрошенных говорят, что задумываться о смене автомобиля следует до появления серьезных технических проблем.
Первые проблемы
Из результатов опроса следует, что у 27% опрошенных автовладельцев первые проблемы с автомобилем и потребность в ремонте возникают менее чем через два года после покупки. У 14% эти проблемы появляются в промежутке от двух до трех лет владения. Однако 23% опрошенных не испытывают никаких нареканий к состоянию автомобиля в первые 3-4 года владения, в то время как у 17% владельцев автомобили остаются без серьезных проблем в течение 5 лет.
***
Опрос проводили в сентябре 2023 года, в нем участвовали 1,5 тыс. пользователей. Из них 36% хотя бы раз в жизни продавали авто.
«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»
Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Фото: Depositphotos
.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен