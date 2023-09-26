У АВТОВАЗа появится еще один поставщик ABS и ESP: названы сроки
ФГУП «НАМИ» планирует перезапустить бывший завод «Роберт Бош Самара» и выпускать там антиблокировочные системы (ABS) и системы курсовой устойчивости (ESP) для автомобилей. Как сообщил генеральный директор предприятия Федор Назаров, запуск производства намечен на середину 2024 года.
По его словам, уже есть договоренности о поставках систем на российские автопредприятия.
«НАМИ достиг договоренности о поставках систем российскому АВТОВАЗу. Кроме того, заинтересованность выразили производители Группы ГАЗ, "Соллерс" и Haval», - поделился подробностями Назаров.
Разработка комплексов ведется с неназванным «восточным партнером», однако в дальнейшем планируется 100%-ная локализация. Годовой объем выпуска систем рассчитан на 500 тыс. экземпляров, но выйти на такие показатели компания рассчитывает лишь в 2025 году.
В июне ФГУП «НАМИ» приобрело 100% долей предприятия ООО «Роберт Бош Самара», после чего оно было переименовано в «НАМИ инновационные компоненты».
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Источник: ТАСС
Фото: Depositphotos
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