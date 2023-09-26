Из области фантастики: на авторынке России можно купить авто за 100 000 рублей

Chevrolet Lanos и Daewoo Matiz вошли в обновленный список авто за 100 000 рублей

Несмотря на достаточно высокий ценовой диапазон представленных на российском авторынке моделей автомобилей, у россиян есть возможность приобрести машину всего за 100 000 рублей.

Речь идет об образцах на вторичном рынке, год производства которых нельзя назвать «свежим». При этом такая машина оправдает вложенные в нее средства.

К таким машинам относится Lada 2114 выпуска 2006-2010 годов. Российский автомобиль ценят за простоту обслуживания и непритязательность. Его часто приобретают как первую машину для отработки навыков вождения и повышения мастерства.

За 100 000 рублей1 можно приобрести даже иномарки, в частности Chevrolet Lanos 2004-2006 годов выпуска. Он также неприхотлив в обслуживании, хотя некоторые владельцы марки жалуются на проблемы с кузовом из-за коррозии.

Стоит обратить внимание и на Daewoo Matiz 2002-2006 годов сборки. Его ценят за оригинальный внешний вид и надежность на трассе. У этого автомобиля из-за габаритов не будет проблем в пробках и на парковках. Нужно только позаботиться о состоянии кузова, в остальном техническая часть не потребует усилий.

Hyundai Accent

Hyundai Accent тоже можно найти за 100 000 рублей, речь идет о выпуске образцов 2001-2003 годов. На нем тоже оттачивают свое мастерство новоиспеченные водители, но есть истинные фанаты этой марки, использующие ее ежедневно. Техническая часть автомобиля достаточно надежна.

Nissan Almera

Автомобиль Nissan Almera тоже представлен на вторичном рынке, имеется в виду модель второй генерации без рестайлинга. Это хорошая машина, которой очень комфортно управлять, к тому же у нее надежный мотор.

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Источник: CenyAvto