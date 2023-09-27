Повысятся или понизятся? Эксперт дал прогноз по розничному рынку топлива
С 21 сентября в России для нефтяных компаний ввели запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. На розничном рынке пока это никак не сказалось, а эксперты спорят, сможем ли мы когда-то заправляться дешевле или ничего хорошего ждать уже не стоит.
Своим прогнозом поделился доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко. Он уверен, что быстрого эффекта от принятых мер ждать не стоит, но перспектива снижения цен есть.
«Первый этап – это стабилизация текущих цен и устранение дефицита на АЗС. И уже вторым этапом по мере роста предложения готового продукта можно будет ожидать снижение цен», – предположил эксперт.
Произойдет это, по расчетам Чередниченко, не ранее середины октября. Если не случится никаких форс-мажоров.
«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»
Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Источник: News-hab
Фото: Depositphotos
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен