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Средняя стоимость нового авто побила исторический максимум

Средневзвешенная цена нового автомобиля впервые перешагнула планку в 3 млн рублей

По итогам августа средневзвешенная цена нового легкового автомобиля впервые превысила 3 млн рублей. По оценке агентства «Автостат», только с начала этого года она увеличилась на 27% и достигла 3,130 млн рублей.

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По сравнению с июлем рост составил 10%. На подорожании машин существенную роль оказало введение с 1 августа новой ставки утилизационного сбора. Кроме того, в последний летний месяц российский рубль заметно ослаб по отношению к мировым валютам. Как следствие, практически все бренды, работающие в России, в августе подняли цены на свои автомобили, а некоторые умудрились это сделать даже два раза.

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Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.

Источник: Автостат

Фото: Александр Артёменков/ТАСС

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За РулемПономарева Дарина
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