Средняя стоимость нового авто побила исторический максимум

Средневзвешенная цена нового автомобиля впервые перешагнула планку в 3 млн рублей

По итогам августа средневзвешенная цена нового легкового автомобиля впервые превысила 3 млн рублей. По оценке агентства «Автостат», только с начала этого года она увеличилась на 27% и достигла 3,130 млн рублей.

По сравнению с июлем рост составил 10%. На подорожании машин существенную роль оказало введение с 1 августа новой ставки утилизационного сбора. Кроме того, в последний летний месяц российский рубль заметно ослаб по отношению к мировым валютам. Как следствие, практически все бренды, работающие в России, в августе подняли цены на свои автомобили, а некоторые умудрились это сделать даже два раза.

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Источник: Автостат

Фото: Александр Артёменков/ТАСС