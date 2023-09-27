Таксистам предложили ожидать заказов на спецпарковках с туалетами

Для таксистов хотят оборудовать специальные парковочные места с удобствами

На этой неделе стало известно, что инициативу о запрете стоянки такси продолжительностью более 30 минут во дворах жилых домов поддержали в МВД.

На фоне этого судьбой таксистов озаботился первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рифат Шайхутдинов. Он предложил создать специальные парковочные места, где водители могли бы дожидаться заказов.

«Решением могло бы быть подписание компаниями – крупными держателями таксопарков с мегаполисами соглашения о выделении земельных участков в густонаселенных территориях, где стоят таксисты, под парковочные места, оборудованные туалетами, так, чтобы таксисты могли бы там пережидать время под заказ», – рассказал об инициативе парламентарий.

Для реализации инициативы необходимо будет получить одобрение и согласование от городских властей, добавил Шайхутдинов.

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Источник: АГН Москва

Фото: Unsplash