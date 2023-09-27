#
Выходные/отпускЦены на топливоАвтоюристIQ-тестКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Jetour TravelerВ Китае показали кроссовер Jetour Traveler за 25 тысяч долларов в топ-версии
Продажи Jetour Traveler в России начнутся в...
Таксистам предложили ожидать заказов на спецпарковках с туалетамиТаксистам предложили ожидать заказов на спецпарковках с туалетами
Для таксистов хотят оборудовать специальные...
Grand Entrée на базе Mercedes-AMG G63 от Mansory850 л.с. и 3,5 секунды до 100 – таких Mercedes-AMG выпустят только 10
Grand Entrée на базе Mercedes-AMG G63 от...

Таксистам предложили ожидать заказов на спецпарковках с туалетами

Для таксистов хотят оборудовать специальные парковочные места с удобствами

На этой неделе стало известно, что инициативу о запрете стоянки такси продолжительностью более 30 минут во дворах жилых домов поддержали в МВД.

На фоне этого судьбой таксистов озаботился первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рифат Шайхутдинов. Он предложил создать специальные парковочные места, где водители могли бы дожидаться заказов.

Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Крепкий кузов, ресурс мотора — 400 000 км: солидное авто для всей семьи
«Решением могло бы быть подписание компаниями – крупными держателями таксопарков с мегаполисами соглашения о выделении земельных участков в густонаселенных территориях, где стоят таксисты, под парковочные места, оборудованные туалетами, так, чтобы таксисты могли бы там пережидать время под заказ», – рассказал об инициативе парламентарий.

Для реализации инициативы необходимо будет получить одобрение и согласование от городских властей, добавил Шайхутдинов.

В помощь военным водителям...

«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.

Источник: АГН Москва

Фото: Unsplash

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемПономарева Дарина
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0