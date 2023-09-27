Латвия будет штрафовать за наклейки «я – русский»
Полицейские в Латвии будут активно контролировать наличие подобных наклеек и требовать их удаления у владельцев автомобилей.
Полицейские будут также проводить беседы с водителями, чтобы разъяснить им мотивацию и цель своих действий. Если беседа не поможет и автовладелец будет настаивать на своей правоте, его могут привлечь к ответственности в виде административного штрафа.
Ранее в Эстонии был случай, когда жителю пришлось удалить аналогичную наклейку с автомобиля под предлогом «провокационного характера» такой надписи.
Однако эта мера входит в некоторое противоречие с законами, поскольку подобные надписи не запрещены на территории обеих прибалтийских республик.
Таким образом, в Латвии вводится новая практика контроля за отдельными надписями на автомобилях.
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Источник: ТАСС
Фото: Unsplash
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