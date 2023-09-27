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Латвия будет штрафовать за наклейки «я – русский»

Полиция Латвии планирует штрафовать за наклейки «я – русский» на машине

Полицейские в Латвии будут активно контролировать наличие подобных наклеек и требовать их удаления у владельцев автомобилей.

Наклейка "Я - русский"
Наклейка "Я - русский"

Полицейские будут также проводить беседы с водителями, чтобы разъяснить им мотивацию и цель своих действий. Если беседа не поможет и автовладелец будет настаивать на своей правоте, его могут привлечь к ответственности в виде административного штрафа.

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Ранее в Эстонии был случай, когда жителю пришлось удалить аналогичную наклейку с автомобиля под предлогом «провокационного характера» такой надписи.

Однако эта мера входит в некоторое противоречие с законами, поскольку подобные надписи не запрещены на территории обеих прибалтийских республик.

Таким образом, в Латвии вводится новая практика контроля за отдельными надписями на автомобилях.

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Источник: ТАСС

Фото: Unsplash

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За РулемАлексеева Елена
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