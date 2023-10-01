Фокус со змеей: неожиданное происшествие на автосервисе
Совсем не по плану пошел заезд в автосервис для владельца из Южной Каролины (США). Он пригнал машину на мелкий ремонт и уехал по делам, однако открывший капот механик обнаружил несколько иную проблему, и куда более крупную. А именно, 8 футов (около 2,44 м) в длину.
Но длина заползшего под капот удава-альбиноса выяснится позже (как и то, что это именно удав-альбинос), а первой реакцией механика был даже не испуг.
«На самом деле, я даже не отпрыгнул. Я не понял, что это такое. Оно выглядело как какая-то подделка или розыгрыш. Поэтому я просто ткнул в него, и тут она начала двигаться», – цитирует источник работника мастерской.
Видимо, в этом момент механик обалдел по-настоящему и позвонил начальнику. Тот, не будь дурак, не стал вызволять чудо самостоятельно, а вызвал профессионального ловца змей. Тот успешно справился со спасением и заключил, что животное является сбежавшим домашним питомцем, и, за исключением легкого голода, находится в полном порядке.
Если не объявится владелец удава-альбиноса, его передадут заводчику, потому что на волю такое выпускать нельзя. Причиной этого источник довольно очаровательно называет тот факт, что «зимы в Южной Каролине слишком холодные».
Примечательно, что в Штатах это уже второй похожий случай за месяц: около двух недель назад водитель из Висконсина обнаружил в моторном отсеке питона. Дело, вероятно, действительно в климате – осень незаметно подкралась даже к удавам в Америке…
Источник: jalopnik.com, WMBF News
Фото: скриншот видео YouTube
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»
Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!Дзен Новости