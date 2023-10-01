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Фокус со змеей: неожиданное происшествие на автосервисе

В США из-под капота Ford Focus достали удава-альбиноса длиной 2,5 метра

Совсем не по плану пошел заезд в автосервис для владельца из Южной Каролины (США). Он пригнал машину на мелкий ремонт и уехал по делам, однако открывший капот механик обнаружил несколько иную проблему, и куда более крупную. А именно, 8 футов (около 2,44 м) в длину.

Но длина заползшего под капот удава-альбиноса выяснится позже (как и то, что это именно удав-альбинос), а первой реакцией механика был даже не испуг.

«На самом деле, я даже не отпрыгнул. Я не понял, что это такое. Оно выглядело как какая-то подделка или розыгрыш. Поэтому я просто ткнул в него, и тут она начала двигаться», – цитирует источник работника мастерской.

Видимо, в этом момент механик обалдел по-настоящему и позвонил начальнику. Тот, не будь дурак, не стал вызволять чудо самостоятельно, а вызвал профессионального ловца змей. Тот успешно справился со спасением и заключил, что животное является сбежавшим домашним питомцем, и, за исключением легкого голода, находится в полном порядке.

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Если не объявится владелец удава-альбиноса, его передадут заводчику, потому что на волю такое выпускать нельзя. Причиной этого источник довольно очаровательно называет тот факт, что «зимы в Южной Каролине слишком холодные».

Примечательно, что в Штатах это уже второй похожий случай за месяц: около двух недель назад водитель из Висконсина обнаружил в моторном отсеке питона. Дело, вероятно, действительно в климате – осень незаметно подкралась даже к удавам в Америке…

Источник: jalopnik.com, WMBF News

Фото: скриншот видео YouTube

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