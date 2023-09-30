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Из одного автосалона угнали семь машин за одну ночь

Вор смог всего за одну ночь угнать семь автомобилей из автосалона в Мэриленде

Причем происшествие было зафиксировано камерами. Грабитель попал внутрь салона разбив окно. Затем завел автомобиль и снес ворота, через которые угнал еще 6 машин.

скриншот из фильма «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД»
скриншот из фильма «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД»

Интересно отметить, что ситуация произошла не в первый раз. Этот же салон был ограблен четыре месяца назад. Сам же владелец автосалона Global Auto Outlet уверен, что в этих двух случаях виноват один и тот же человек.

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Ограбления в неудачливом автосалоне случались и ранее. Так, в прошлом году из него похитили сейф с 30 тысячами долларов наличности и ключами от нескольких машин.

Почему владелец салона не усилил систему безопасности и не вложился в сигнализацию, остается вопросом.

Источник: Carscoops

Фото: скриншот из фильма «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД»

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За РулемЛежнин Роман
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