Назван самый популярный российский город среди туристов

Санкт-Петербург стал самым популярным городом России для летнего отдыха

По данным опроса ВЦИОМ, 10% россиян выбрали этот город в качестве своего идеального места для отдыха. Кроме того, опрос показал, что Казань заняла второе место с результатом в 8%. Москва и Краснодар также пользуются спросом, с 7% и 6% соответственно.

Когда у россиян спросили о том, что им больше всего понравилось во время отдыха в России, 27% опрошенных упомянули красивую природу, 20% отметили благоприятную погоду, а 14% оценили качество обслуживания в отелях. 12% респондентов особо выделили достопримечательности.

Однако, несмотря на положительные отзывы, некоторые россияне также высказали свое неудовольствие относительно отдыха в России. 22% опрошенных жаловались на высокие цены на жилье, 9% упомянули слабую транспортную инфраструктуру, а 6% описали плохое качество услуг. Еще 5% назвали большое количество людей в качестве главного недостатка отдыха в России.

Опрос охватил 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность составила 2,5%.

Источник: ВЦИОМ

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