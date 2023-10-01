Россияне рассказали о своем отношении к Китаю

Три четверти россиян никогда не посещали Китай, но желали бы туда отправиться

По результатам исследования банка «Открытие» и страховщика «Росгосстрах жизнь», около 72 % россиян никогда не посещали Китай, но испытывают желание отправиться туда.

Великая Китайская стена

Однако, есть и те, кто не был и не планирует посетить эту страну (19 %). Также есть 6%, которые уже побывали в Китае и хотели бы вернуться, и 3%, которые посетили Китай, но не планируют туда возвращаться.

Согласно исследованию 74% опрошенных поддерживают введение безвизового режима с Китаем. Однако, 13 % опрошенных высказались против безвизового режима с КНР, а остальные 13 % затруднились ответить на этот вопрос.

Исследование было проведено среди 1600 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Источник: РИА Новости

Фото: Unsplash