Эта ошибка на СТО обойдется вам в круглую сумму! Вот как не попасться

Эксперт «За рулем» рассказал о мошенничестве с документами на автосервисе

Не только гаражные мастера, но и крупные станции техобслуживания нет-нет, да и промышляют обманом и мелким мошенничеством. Варианты того, как это может с вами произойти, описывает эксперт «За рулем» Алексей Ревин.

Одна из затронутых схем – это намеренно неправильное оформление документов. Эксперт напоминает, что при сдаче машины необходимо заключить письменный договор об оказании услуг, для чего вы предъявляете техпаспорт и личный документ.

«Договор может быть в виде заказ-наряда или заявки на ремонт и должен содержать сведения о заказчике и исполнителе, а также об автомобиле. В нем указываются перечень и стоимость работ, необходимые запасные части и расходные материалы, а также дата начала и срок выполнения работ. На документе ставится печать сервиса и подпись мастера-приемщика», – уточняет Алексей Ревин.

При оплате после ремонта вам должны выдать соответствующий документ – чек, квитанцию, платежное поручение. Если где-то в этой цепочке документов есть пробел и возникли какие-то проблемы (например, ремонт произведен некачественно), предъявить претензии будет трудно.

А что такое «некачественный ремонт» и как еще могут «развести» на автосервисе? Вот сразу восемь вариантов!

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