Ценам на АЗС запретят расти быстрее инфляции

Новак: цены на АЗС в течение года должны расти на уровне не выше инфляции

Правительство должно сделать так, чтобы рост цен на розничном рынке не превышал уровень инфляции. Как заявил вице-премьер РФ Александр Новак, «это соблюдалось в предыдущие годы, в этом году такая задача тоже стоит, и в следующем году».

Он отметил, что значительный рост цен на топливо наблюдается именно на оптовом рынке. Предпринятые властями меры, в частности запрет за экспорт нефтепродуктов, дали свои результаты – цены на бирже, в первую очередь на дизельное топливо, уже упали на 20%.

Новак заверил, что правительство будет строго следить, чтобы цены снижались, в том числе, и на независимых АЗС, которые не имеют свои НПЗ. Контроль за этим осуществляет Федеральная антимонопольная служба.

В то же время темпы роста цен на топливо на АЗС еще в июле превысили инфляцию. По данным Росстата, на начало июля инфляция составляла 2,96%, а рост розничных цен – 3,1%. За последующие три месяца топливо на АЗС только дорожало.

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Источник: РИА Новости

Фото: Depositphotos