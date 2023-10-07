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Почему фары грузовиков перенесли с кабины на бампер? (видео)

Фары современных тягачей стоят на бампере, а не на кабине, и этому есть объяснение

Некоторые (а может быть, и многие!) наши читатели прекрасно помнят это время, когда фары абсолютно всех грузовиков находились на лицевой части кабины. Вы помните, в какой момент их начали переносить на бампер? Причем повсеместно – это делали и наши МАЗ и КАМАЗ, и американские, и европейские производители...

В чем причина такой «миграции»? Иногда можно найти такое объяснение: высоко посаженные фары слепили встречных водителей, и поэтому их перенесли пониже, примерно на уровень легковушек. Но почему тогда фары автобусов остались на прежней высоте?

Правильное объяснение иное. Дело в том, что бампер магистрального тягача или тяжелого самосвала, как правило, жестко завязан на раму машины, в то время как кабину априори нельзя сделать единым целым с шасси грузовика.

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Инженеры заметили, что закрепленные на кабине фары вибрируют вместе с ней, и такой свет утомительно действует на зрение водителя. Если же перенести фары условно «на раму», эти дополнительные колебания полностью исключались.

Это сохранилось по сей день. В современных большегрузах кабина и вовсе связана с шасси через отдельную подвеску, позволяющую ей «гулять» над неподвижным бампером, в котором стоят фары, давая стабильный и неизменный пучок света.

Источник: Гора автофактов

Фото: YouTube

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