DNS: осенний марафон скидок на автоэлектронику

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DNS проводит распродажу гаджетов Neoline со скидками до 23%

В рамках традиционного осеннего марафона скидок DNS по самым выгодным ценам можно приобрести в том числе радар-детекторы, гибриды и видеорегистраторы Neoline – известного мирового бренда автомобильной электроники премиум-класса.

Инженеры и специалисты Neoline проводят сотни часов на дорогах России и стран СНГ, чтобы производить тонкую настройку моделей и гарантировать высокое качество съемки, а также максимально эффективное детектирование радаров и камер.

Акционные видеорегистраторы Neoline представляют собой доступные по цене модели с фишками устройств флагманского уровня. Во всех аппаратах присутствует быстросъемное магнитное крепление, поддерживается парковочный режим, а жаро- и морозостойкий суперконденсатор на порядок улучшает надежность аппаратов.

Neoline предлагает широкий выбор моделей в зависимости от пожеланий покупателя. Необходим современный регистратор без переплат за допфункций? Пожалуйста, G-Tech X31. Требуется еще и антибликовый CPL-фильтр? Присмотритесь к двухкамерному G-Tech X78 или однокамерному X79. Wi-Fi или GPS-информатор? G-Tech X33 и X35 соответственно к вашим услугам.

Выбирать гибрид (регистратор+радар-детектор) Neoline лучше всего исходя из географии ваших поездок. Например, флагманский X-COP 9150s оснащен не только усилителем сигнала LNA, но и отдельным модулем для детектирования популярного в Татарстане маломощного радара Multaradar. А еще – лазерным приемником с усилителем сигнала, который уверенно обнаруживает распространенные в Костромской области и том же Татарстане лидары «Полискан».

Для защиты от ложных срабатываний в устройствах Neoline применяется фирменный фильтр Z-сигнатур, который содержит базу образцов сигнала автомобильных датчиков мертвых зон, датчиков автоматических дверей и так далее. Такая технология поддерживается в гибридах X-COP 9150s и X-COP 9350d, а также радар-детекторе X-COP 7500s.

Выбрать со скидкой до 23% гибрид или регистратор Neoline можно по ссылке. Ассортимент акционных радар-детекторов представлен здесь.

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