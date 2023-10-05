Ничего личного, только бизнес: власти намерены собрать с водителей рекордные штрафы

Правительство увеличило планы по сборам штрафов за нарушение ПДД

В 2024-2026 гг. на водителей возлагают большие надежды: они должны принести в казну рекордные 172,2 млрд рублей, собранные в виде штрафов. Такие планы заложены в проект закона о бюджете.

При этом с каждым годом доходы от штрафов должны увеличиваться: в 2024-м – это 52,8 млрд рублей, в 2025-м – 58,4 млрд рублей, в 2026-м – 61 млрд рублей.

Основной «удар» должны взять на себя водители-дальнобойщики и компании, которые занимаются грузовыми перевозками. Они должны обеспечить треть сборов от всей суммы, которую получит бюджет в качестве штрафов. В Дорожный фонд в 2024 году от них ждут 46,5 млрд рублей в виде штрафов, в 2025-м – 52 млрд рублей, в 2026-м – почти 55 млрд рублей.

«Для сравнения, в этом году план – 48,4 миллиарда, но фактически, по итогу на 2022 год оформлено штрафов на 136,8 миллиардов рублей, то есть планы перевыполняются более чем в 2,8 раза. Значит, такая же судьба с превышением планов будет и в будущем. Вектор четко сменился со снижения количества нарушений и штрафов в сторону наполнение казны с их помощью. Так что ждем больше камер, ловушек и протоколов. Речи о безопасности дорожного движения пока не идет», – прокомментировал автоэксперт Александр Шумский.

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Источник: Telegram Александр Шумский

Фото: АГН «Москва»