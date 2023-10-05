Новый Skoda Kodiaq – вот он теперь какой

Компания Skoda представила новый Kodiaq – теперь он семиместный и гибридный

Skoda представила новое поколение Kodiaq, который будет доступен как в 5-местном, так и в 7-местном вариантах, так как кроссовер стал больше.

Длина нового Kodiaq составляет 4758 мм, ширина – 1864 мм, высота – 1657 мм, а колесная база – 2791 мм. То есть, теперь кроссовер на 61 мм длиннее.

Флагманский внедорожник чешской марки стал не только больше и вместительнее по сравнению со своим предшественником, но и отличается рядом новых технологий.

Линейка силовых агрегатов включает бензиновые и дизельные двигатели, а также мягкие гибридные и подключаемые гибридные силовые установки. Версии будут предлагаться следующие:

Бензиновый 2.0 TSI, 7-ступенчатая DSG, AWD, 204 л.с.

Дизельный 2.0 TDI, 7-ступенчатая DSG, FWD, 150 л.с.

Дизельный 2.0 TDI, 7-ступенчатая DSG, AWD, 193 л.с.

Мягкий гибрид 1,5 TSI mHEV, 7-ступенчатая DSG, FWD, 150 л.с.

Подключаемый гибрид 1.5 TSI iV, 6-ступенчатая DSG, FWD, 204 л.с.

Интерьер нового Kodiaq похож на салон электрического Enyaq и отличается минималистичным дизайном. Приборная панель оснащена 12,9-дюймовым сенсорным экраном информационно-развлекательной системы. Но некоторые физические кнопки на консоли панели сохранились.

Рычаг переключения передач DSG переместился на рулевую колонку, освободив больше места на центральном туннеле. Появилось новое отделение для хранения вещей для задних пассажиров.

Объем багажника стал больше на 75 литров – до 920 литров в пятиместном варианте и от 340 до 845 литров в семиместном варианте.

Продажи нового Kodiaq начнутся в феврале 2024 года. Цены будут объявлены позже.

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Фото: Skoda