Новый грузовик Валдай 18 – подробный видеообзор

Опубликованы подробности о новом грузовике из Нижнего Новгорода – Валдай 18

Если «большой брат» Валдай 45 после дебюта на Comtrans-2023 удостоился максимального интереса со стороны СМИ и публики, то одну из младших моделей большое внимание слегка обошло стороной. А ведь машина интересная! Валдай 18 – своего рода промежуточное звено между магистральниками и городскими «челноками».

Он подойдет и для городских, и для региональных перевозок. Понятное дело, эта машина, как и все новые модели линейки Валдай, – клон китайского грузовика Foton, сборку которых налаживают в Нижнем Новгороде. Так что же все-таки планируют собирать?

Грузоподъемность шасси – около 12 тонн. Собственная масса – почти 6 тонн. Полная масса – 18 тонн, отсюда и индекс. Нагрузка на переднюю и заднюю оси – 7 и 12 тонн соответственно.

Особенность модели – во множестве вариантов исполнения. В частности, есть три размера колесной базы и общей длины. Самый крупный вариант – база 6,1 метра при длине машины чуть более 10 метров. Кабина может быть 2- или 3-местной, со спальником и без него. Тип задней подвески тоже можно выбрать – рессорная или пневматическая…

Если вы думаете, что это все детали «конструктора», то вы ошибаетесь. Как еще можно сконфигурировать Валдай 18 под свои нужды, смотрим в видео.

Видео: Автомобильная Россия

Фото: скриншот видео YouTube