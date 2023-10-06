Стало понятно, сколько китайских запчастей на российском рынке
В 2023 году, согласно данным портала «Дром», доля китайских комплектующих на рынке аналоговых запчастей в России составляет 5%. Однако в некоторых категориях, где наблюдается дефицит, эта доля достигает и 60%.
Особенно востребованными стали китайские запчасти для кузовных деталей, причем в данной категории доля автозапчастей из Китая составляет 45%. Ведущие позиции здесь занимают марки SAT и TYG, составляя 80% от общего предложения китайских запчастей. Бренды Gordon, API и Sailing имеют существенно меньшую долю.
Китайские комплектующие для кузовных запчастей пользуются высоким спросом, и в 58% случаев потребители выбирают их при покупке новых деталей.
В сегменте ходовой части популярными стали автозапчасти Asva, а совместно с GSP и SAT доля их предложения (неоригинальные ступицы, ШРУСы и сайлентблоки) достигает 8%.
Китай также доминирует в сегменте автостекол, составляя 60% рынка. Основным игроком здесь является бренд XYG, сильно отстают от него Benson и Fuyao Glass.
Несмотря на некоторый негативный настрой покупателей, интерес к китайским комплектующим постепенно растет, и количество поисковых запросов, связанных с брендами из Поднебесной, с весны 2022 года увеличилось на 13%.
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Источник: «Российская газета»
Фото: Depositphotos
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