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Стало понятно, сколько китайских запчастей на российском рынке

В России доля запчастей из Китая в некоторых категориях достигает 60%

В 2023 году, согласно данным портала «Дром», доля китайских комплектующих на рынке аналоговых запчастей в России составляет 5%. Однако в некоторых категориях, где наблюдается дефицит, эта доля достигает и 60%.

Особенно востребованными стали китайские запчасти для кузовных деталей, причем в данной категории доля автозапчастей из Китая составляет 45%. Ведущие позиции здесь занимают марки SAT и TYG, составляя 80% от общего предложения китайских запчастей. Бренды Gordon, API и Sailing имеют существенно меньшую долю.

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Со своими запчастями в сервис не пустят

Китайские комплектующие для кузовных запчастей пользуются высоким спросом, и в 58% случаев потребители выбирают их при покупке новых деталей.

В сегменте ходовой части популярными стали автозапчасти Asva, а совместно с GSP и SAT доля их предложения (неоригинальные ступицы, ШРУСы и сайлентблоки) достигает 8%.

Китай также доминирует в сегменте автостекол, составляя 60% рынка. Основным игроком здесь является бренд XYG, сильно отстают от него Benson и Fuyao Glass.

Несмотря на некоторый негативный настрой покупателей, интерес к китайским комплектующим постепенно растет, и количество поисковых запросов, связанных с брендами из Поднебесной, с весны 2022 года увеличилось на 13%.

В помощь военным водителям...

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Источник: «Российская газета»

Фото: Depositphotos

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За РулемАлексеева Елена
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