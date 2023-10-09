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Россиянам напомнили, когда нужно заменить летнюю резину на зимнюю

Жителям РФ назвали сроки замены летних шин на зимние

Для нормальной адаптации шин к перепадам температур их замену перед зимним сезоном следует производить при температуре ниже плюс 7 градусов, считают эксперты.

Автовладельцам рекомендовано менять шины не позднее 15-20 октября.

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Жителям горных районов следует «переобуться» на одну-две недели раньше остальных из-за риска выпадения снега. А устойчивые минусовые температуры являются основанием для их немедленной замены.

Перед установкой зимних шин нужно убедиться, что резина и диски в отличном состоянии, необходимо проверить, соответствует ли давление в шинах рекомендациям производителя. Затем смазать болты мультифункциональной смазкой, чтобы облегчить монтаж. Летние шины нужно хранить в сухом и чистом помещении с температурой от ноля до плюс 25 градусов.

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Источник: Avtovesti.com

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

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За РулемСветлана Тарасенко
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