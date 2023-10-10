Ребенок проснулся и пошел в школу ночью – его нашла ДПС (видео)

Инспекторы ДПС вернули домой школьника, который случайно пошел на уроки ночью

В поселке Балахта Красноярского края сотрудники ДПС столкнулись с удивительной ситуацией на дороге. Около 3:30 утра по местному времени наряд заметил идущего по улице паренька с рюкзаком. Когда мальчика остановили, он сказал, что идет из дома в школу. Вероятно, в этот момент он посмотрел на часы и немного растерянно пояснил, что будильник на телефоне каким-то образом «перемотал время».

По словам школьника, в результате этого он проснулся, собрался в школу и вышел из дома. На вопрос полицейских о том, как его отпустила мама, парень логично ответил, что она спала.

Сотрудники ДПС посадили мальчика в машину и отвезли домой. Проснувшаяся мать немало удивилась визиту стражей закона, вернувших ее сына из несостоявшегося ночного вояжа в школу.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Baza

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