Как изгнать бесов из авто? Есть проверенный способ

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На видео священник проводит обряд благословения автомобиля девушки

«Не ходи к механику, сходи к местному священнику», - говорит голос за кадром.

Мы видим, как английский священник с серьезным видом сначала читает молитву, а потом окропляет подкапотное пространство автомобиля Mini. Рядом стоит девушка, видимо, владелица транспортного средства.

В комментариях разошлись во мнениях, смеяться или плакать над этим видео.

Высказывались такие предположения: «возможно, так делают, когда твоя машина продолжает барахлить и происходит одно за другим...», «кто-то мог недавно скончаться в машине».

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Выяснилось, что в некоторых странах это вообще принято: на Филиппинах некоторые люди освящают свои машины в церкви, чтобы «предотвратить несчастные случаи», а в Грузии это нормально, когда священник благословляет вашу машину, раз в год или когда вы покупаете новую.

Корыстный мотив тоже не исключали. Интересный комментарий оставил пользователь timspencer7423: «Мой дилер BMW/MINI взимает 199 долларов за накачку шин азотом. Если они увидят это видео, то добавят эту услугу за 999 долларов (половина из которых, конечно же, пойдет на церковь).

Видео: YouTube

Фото: скриншот видео YouTube

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За РулемАлексеева Елена
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