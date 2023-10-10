Банки рассказали, какие авто чаще берут в кредит

«Ингосстрах Банк»: в первом полугодии в кредит чаще покупали Lada, Chery и Haval

Какие авто россияне чаще покупали в кредит, проанализировали страховая компания «Ингосстрах» совместно с «Ингосстрах Банком».

Ни ослабление рубля, ни рост цен на авто не повлияли на желание россиян купить авто. Согласно данным «Ингосстрах Банка», в первом полугодии 2023 года в кредит было оформлено на 60% больше авто, чем в 2022 году, – 387 500. При этом средние данные по рынку – на 89%.

Самыми распространенными марками авто, которые покупали на заемные у банков средства, стали:

Lada

Chery

Haval

Geely

Changan.

Доля китайских марок в 2022 году составляла 11%, а в 2023 она дошла уже до 39%.

Поскольку машины все время дорожают, растет и сумма займа. Так, в 2023 году она составила 1,7 млн рублей, в прошлом – 1,4 млн рублей (рост на 21%).

Эксперты отмечают, что рынок постепенно оправился от шоков и спрос восстановился, правда, сменились предпочтения. Теперь россияне (по объективным причинам) больше интересуются отечественной Ладой и китайскими брендами.

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Источник: ТАСС

Фото: Антон Тушин/ТАСС