Большой пробег и мощный двигатель авто отпугивают покупателей на вторичке
На российском авторынке подержанных машин есть модели, которым сложно найти покупателя. Эксперты ресурса njcar.ru рассказали об автомобилях, продажа которых является трудновыполнимой задачей.
Речь идет о машинах, побывавших в ДТП, если у них есть проблемы с двигателем или коробкой передач. На спрос может повлиять даже недостаточная популярность бренда в РФ.
Сегодня водители отдают предпочтение автоматической коробке передач, причем классическая гидромеханическая автоматическая коробка передач (АКП) более предпочтительна в сравнении с роботизированными трансмиссиями или вариаторами.
Есть определенные сложности и при продаже люксовых автомобилей, иногда даже в мегаполисе сложно найти покупателя на BMW, Mercedes и Audi с пробегом. Как правило, состоятельные люди приобретают новые автомобили, и поиск покупателя на подержанную машину этих брендов может затянуться.
Кроссоверы и седаны с малолитражными турбированными двигателями тоже долго ждут своего покупателя. У российских водителей укрепилось стойкое убеждение о ненадежности таких моторов и ограниченности ресурса.
Слишком мощный двигатель, по мнению покупателей, предполагает увеличенные расходы на топливо и очень высокий транспортный налог. К невостребованным машинам относятся также редкие спортивные модели и автомобили непопулярных китайских брендов.
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Источник: njcar.ru
Фото: Depositphotos
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