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Большой пробег и мощный двигатель авто отпугивают покупателей на вторичке

Эксперты объяснили, почему некоторые подержанные машины с трудом продаются на рынке

На российском авторынке подержанных машин есть модели, которым сложно найти покупателя. Эксперты ресурса njcar.ru рассказали об автомобилях, продажа которых является трудновыполнимой задачей.

Речь идет о машинах, побывавших в ДТП, если у них есть проблемы с двигателем или коробкой передач. На спрос может повлиять даже недостаточная популярность бренда в РФ.

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Сегодня водители отдают предпочтение автоматической коробке передач, причем классическая гидромеханическая автоматическая коробка передач (АКП) более предпочтительна в сравнении с роботизированными трансмиссиями или вариаторами.

Есть определенные сложности и при продаже люксовых автомобилей, иногда даже в мегаполисе сложно найти покупателя на BMW, Mercedes и Audi с пробегом. Как правило, состоятельные люди приобретают новые автомобили, и поиск покупателя на подержанную машину этих брендов может затянуться.

Кроссоверы и седаны с малолитражными турбированными двигателями тоже долго ждут своего покупателя. У российских водителей укрепилось стойкое убеждение о ненадежности таких моторов и ограниченности ресурса.

Слишком мощный двигатель, по мнению покупателей, предполагает увеличенные расходы на топливо и очень высокий транспортный налог. К невостребованным машинам относятся также редкие спортивные модели и автомобили непопулярных китайских брендов.

Источник: njcar.ru

Фото: Depositphotos

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