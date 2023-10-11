ВСК: Volvo и Audi реже всего попадали в аварии за 9 месяцев 2023 года
Лидерство по количеству дорожно-транспортных происшествий удерживает Краснодарский край (без учета Москвы и Подмосковья), а в антирейтинг самых аварийных автомобилей вошли ВАЗ, Toyota и Hyundai. Такие сведения от Страхового Дома ВСК есть в распоряжении «За рулем».
В ходе исследования, проведенного специалистами компании на основе данных по ОСАГО, в топ самых аварийных марок, включая отечественные автомобили, вошли:
- ВАЗ (19,6%)
- Toyota (7,8% )
- Hyundai (7,1%)
- Kia (6,4%)
- Renault (5%)
На долю Lada Granta пришлось 4% ДТП, у Kia Rio и Hyundai Solaris почти по 3%, Lada Priora — 1,9%, Lada Kalina — 1,7%, Lada Vesta — 1,5%, и Toyota Corolla — 1%.
Реже всего в дорожно-транспортные происшествия попадали автомобили Volvo (0,7%), Audi (0,6%), BMW (0,7%), Mazda (1,3%) и Mercedes-Benz (1,4%). Чаще всего виновниками ДТП становились мужчины – 63,6%.
Больше всего ДТП было зафиксировано в Москве (8,4%), Краснодарском крае (6,9%), Московской области (6,1%). Затем в списке идут Новосибирская, Ростовская, Челябинская области, Башкортостан и Приморский край.
Водители, проживающие в Свердловской, Омской и Волгоградской областях, являются самыми дисциплинированными. Чаще всего в аварии попадает возрастная категория водителей от 30 до 39 лет (таких 22,5%), а возрастная категория 50-59 названа самой осторожной (14%).
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Источник: ВСК
Фото: АГН «Москва»
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