ВСК: Volvo и Audi реже всего попадали в аварии за 9 месяцев 2023 года

Страховщики назвали ВАЗ и Toyota самыми аварийными авто в РФ с начала 2023 года

Лидерство по количеству дорожно-транспортных происшествий удерживает Краснодарский край (без учета Москвы и Подмосковья), а в антирейтинг самых аварийных автомобилей вошли ВАЗ, Toyota и Hyundai. Такие сведения от Страхового Дома ВСК есть в распоряжении «За рулем».

В ходе исследования, проведенного специалистами компании на основе данных по ОСАГО, в топ самых аварийных марок, включая отечественные автомобили, вошли:

ВАЗ (19,6%)

Toyota (7,8% )

Hyundai (7,1%)

Kia (6,4%)

Renault (5%)

На долю Lada Granta пришлось 4% ДТП, у Kia Rio и Hyundai Solaris почти по 3%, Lada Priora — 1,9%, Lada Kalina — 1,7%, Lada Vesta — 1,5%, и Toyota Corolla — 1%.

Реже всего в дорожно-транспортные происшествия попадали автомобили Volvo (0,7%), Audi (0,6%), BMW (0,7%), Mazda (1,3%) и Mercedes-Benz (1,4%). Чаще всего виновниками ДТП становились мужчины – 63,6%.

Больше всего ДТП было зафиксировано в Москве (8,4%), Краснодарском крае (6,9%), Московской области (6,1%). Затем в списке идут Новосибирская, Ростовская, Челябинская области, Башкортостан и Приморский край.

Водители, проживающие в Свердловской, Омской и Волгоградской областях, являются самыми дисциплинированными. Чаще всего в аварии попадает возрастная категория водителей от 30 до 39 лет (таких 22,5%), а возрастная категория 50-59 названа самой осторожной (14%).

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Источник: ВСК

Фото: АГН «Москва»