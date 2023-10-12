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Пойман мошенник, продавший взятые в аренду машины

В Москве раскрыто хищение машин столичной организации, совершённое в 2019 году

Столичные полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве, совершённом в 2019 году. Тогда в полицию обратился гендиректор одной из московских компаний и рассказал, что у него похитили несколько машин. По версии следствия, злоумышленник воспользовался некоей доверенностью от юрлица и заключил договор на аренду машин с организацией потерпевшего.

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После этого подозреваемый машины продал, а деньги потратил, сообщает источник. Интересна сумма ущерба, она относительно невелика: «свыше 1 млн рублей».

«В ходе работы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет оперативниками был установлен и задержан подозреваемый. Им оказался ранее судимый 36-летний житель Подмосковья, который продал похищенные автомобили, а вырученные деньги потратил на личные нужды», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, полиция разыскивает возможных соучастников и похищенные машины. Подозреваемый помещен под домашний арест.

Источник: МВД Медиа

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