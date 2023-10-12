#
Выходные/отпускБренд годаШиныАвтоюристКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Тизер Renault KardianRenault опубликовала в Сети тизеры салона кроссовера Kardian
Рассекречен салон Renault Kardian накануне его...
Какими должны быть танки будущегоКакими должны быть танки будущего
Танк будущего – каким его видят эксперты
Подержанные Toyota и Honda станут отличной альтернативой на фоне роста цен на рынкеПодержанные Toyota и Honda станут отличной альтернативой на фоне роста цен на рынке
Эксперты назвали топ-5 самых надежных...

В России возник ажиотажный спрос на зимние шины

Этой осенью россияне на 11% активнее стали покупать зимние автомобильные шины

С 1 сентября по 8 октября продажи зимней автомобильной резины в стране выросли на 11% по сравнению с тем же периодом 2022-го, подсчитали в сервисе «Чек Индекс».

Средний чек также увеличился на 8%, достигнув более 6 тысяч рублей за штуку. В Москве больше: спрос вырос на почти 40%, и цены на шины поднялись на 12%, превысив 6,3 тысячи рублей (за штуку).

Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!
На сервисе рассказали, когда и какую зимнюю резину лучше ставить

Интересно, что спрос на зимние шины вырос еще до начала осени, и летом он был выше на треть, чем в прошлом году. Этому способствовали колебания курса валют и ожидания инфляции среди потребителей, а также увеличение продаж новых автомобилей. Следя за изменением курса доллара, люди решили обеспечить себя зимними шинами заранее.

На данный момент в продаже имеется достаточное количество шин, включая не распроданные с прошлого года запасы. Это в том числе помогает удерживать цены на приемлемом уровне.

Автосервисный центр «Шинсервис» поделился информацией о ценах в этом сезоне (за штуку):

  • Nokian Tyres Hakkapeliitta 9 — 11 080 руб.
  • Pirelli Formula Ice — 5840 руб.
  • Cordiant — 6680 руб.
  • Headway – 5590 руб.
  • Kumho — 7160 руб.
  • Maxxis — 6680 руб.

Специалисты говорят, что на рынке большой выбор российских, китайских и корейских шин. На складах есть остатки Nokian и Bridgestone.

Источник: «Коммерсант»

Премия потребительского доверия стартовала...

Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемАлексеева Елена
Фото:За Рулем
Количество просмотров 1
Фото:За Рулем
Поделиться:
Оцените материал:
0