В России возник ажиотажный спрос на зимние шины
С 1 сентября по 8 октября продажи зимней автомобильной резины в стране выросли на 11% по сравнению с тем же периодом 2022-го, подсчитали в сервисе «Чек Индекс».
Средний чек также увеличился на 8%, достигнув более 6 тысяч рублей за штуку. В Москве больше: спрос вырос на почти 40%, и цены на шины поднялись на 12%, превысив 6,3 тысячи рублей (за штуку).
Интересно, что спрос на зимние шины вырос еще до начала осени, и летом он был выше на треть, чем в прошлом году. Этому способствовали колебания курса валют и ожидания инфляции среди потребителей, а также увеличение продаж новых автомобилей. Следя за изменением курса доллара, люди решили обеспечить себя зимними шинами заранее.
На данный момент в продаже имеется достаточное количество шин, включая не распроданные с прошлого года запасы. Это в том числе помогает удерживать цены на приемлемом уровне.
Автосервисный центр «Шинсервис» поделился информацией о ценах в этом сезоне (за штуку):
- Nokian Tyres Hakkapeliitta 9 — 11 080 руб.
- Pirelli Formula Ice — 5840 руб.
- Cordiant — 6680 руб.
- Headway – 5590 руб.
- Kumho — 7160 руб.
- Maxxis — 6680 руб.
Специалисты говорят, что на рынке большой выбор российских, китайских и корейских шин. На складах есть остатки Nokian и Bridgestone.
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Источник: «Коммерсант»
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