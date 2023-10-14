#
Выходные/отпускБренд годаШиныАвтоюристКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Сделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Mercedes Льюиса ХэмилтонаПервый болид чемпиона «Формулы-1» продадут на аукционе
Первый победный Mercedes Льюиса Хэмилтона может...
Смена шин осенью: 4 самых важных вопроса и ответыСмена шин осенью: 4 самых важных вопроса и ответы
Эксперт «За рулем» Алексей Ревин дает несколько...
Chevrolet LT1 6.2L V8Вымирающий вид: названы 10 лучших атмосферных моторов
HotCars привел 10 лучших двигателей,...

Смена шин осенью: 4 самых важных вопроса и ответы

Эксперт «За рулем» Алексей Ревин дает несколько советов перед сменой шин

Сегодня к смене шин следует относиться еще более ответственно, чем раньше. Машин на дорогах всё больше, и следует помнить, что ваша беспечность дорого обойдется не только вам.

Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Переобуваться или нет?

Три основных подхода к смене шин

Приобрести комплект колесных дисков и зимних покрышек. Этот способ обеспечивает независимость от сезонных очередей и подходит для тех, кто ездит немного и в состоянии сам «перекинуть» колеса.

Купить только зимние шины и перебортовывать колеса весной и осенью. Это подходит для машин с большими годовыми пробегами. Тогда вредное влияние на шины от перебортировок будет не так значительно, ведь их на жизнь каждой шины придется всего две-три.

Эксперт назвал популярные китайские шины и их преимущества

Использовать всесезонные шины. Но такой подход опасен в Средней полосе России. Да и специалисты его не рекомендуют.

Балансировать или нет?

Большинство автовладельцев предпочитают иметь комплект колес на каждый сезон, но не всегда проводят балансировку. Вибрации от дисбаланса обычно не повреждают автомобиль, но если они ощутимы, лучше провести эту операции, тем более, что она не такая дорогая.

Шипы или не шипы?

При выборе зимних шин следует участь климат вашего региона. «Липучки» подходят для снежных и мягких зим, в то время как шипы лучше на твердом льду. Выбор зависит от конкретных условий.

Где хранить?

Лучший способ хранения - гараж или сарай. Шины на дисках можно складывать стопкой, а без дисков лучше хранить вертикально. Также можно воспользоваться услугой сезонного хранения шин в городах.

Подробнее автор «За рулем» Алексей Ревин рассмотрел вопросы переобувки в материале: «Сезонная смена шин: все, что нужно знать автовладельцам».

Фото: Depositphotos

Премия потребительского доверия стартовала...

Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемАлексеева Елена
Поделиться:
Оцените материал:
0