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Стало известно о существенном недостатке культовой «копейки» ВАЗ-2101

Уязвимость двигателя знаменитой «копейки» ВАЗ-2101 стала ее большим недостатком

Культовый седан ВАЗ-2101 начал свой славный путь на автомобильном отечественном рынке в далеком 1970 году. Автомобиль, прозванный в народе «копейкой», быстро приобрел популярность и в 2000 удостоился статуса лучшей машины СССР прошлого столетия.

Исключительный уровень комфорта ВАЗ-2101 стал одним из ключевых преимуществ, интерьер автомобиля задал новые стандарты в советском автомобилестроении тех времен. Советские автолюбители высоко ценили машину за простоту управления и шумоизоляцию.

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Но, несмотря на отличный по тем временам функционал, у автомобиля был и один существенный минус. Дело в том, что у «копейки», в отличие от других машин того времени, двигатель был практически открыт с нижней части.

Другими словами, при съезде с асфальта на грунтовую дорогу был риск получить повреждения от камней или неровностей местности. Зачастую по этой причине у ВАЗ-2101 пробивался поддон. Также водители жаловались на слабые амортизаторы. Но все равно, первая модель АВТОВАЗа стала настоящим фаворитом и хитом в СССР на протяжении долгого времени.

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Источник: Cenyavto.com

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