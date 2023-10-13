Авто.ру: BMW X5, Kia Cerato и Kia Sportage дорожают быстрее всех

Эксперты составили топ самых быстрорастущих в цене авто на рынке Петербурга

Средняя цена на новые машины по всей России не изменилась кардинальным образом, а вот на подержанные цены выросли на 8%, сегодня на «вторичке» стоимость автомобилей стартует от 2 млн рублей. Это выяснили аналитики Авто.ру.

В частности, в Петербурге и Ленобласти в сентябре выросли цены на новые автомобили иностранных брендов: BMW X5 подорожал на 14,7% (до 13,7 млн рублей), цена Kia Cerato выросла на 12%, до 2,6 млн, Kia Sportage — на 11,5%, до 4,3 млн, Great Wall Poer King Kong подорожал на 9,9%, за него просят 3,3 млн рублей, BAIC X35 и Omoda S5 выросли в цене на 8,6% и 8,3%, их продают за 2,1 и 2,3 млн соответственно.

При этом некоторые новые машины стали доступнее, например, Hyundai Staria подешевел на 11,2%, его цена сейчас составляет 6,9 млн рублей. Стал дешевле на 8,6% Audi Q7 (до 13 млн), стоимость Hyundai Tucson тоже понизилась на 7,5% (до 3,8 млн), за Hyundai Elantra просят порядка 2,5 млн, это ниже прежней цены на 6,8%. За Hyundai Sonata просят на 6,1% меньше (3,5 млн), Mitsubishi Outlander стал дешевле на 6,6% (порячдка 3,6 млн рублей).

На рынке подержанных машин цена на Audi A8 выросла на 19,5% (до 3,1 млн рублей), BMW 1-й серии подорожал сразу на 19,4%, за него теперь просят до 967 тыс. рублей, за Renault Duster теперь придется выложить миллион, он подорожал на 19%. Подорожание коснулось также Hyundai Getz — на 17,3%, теперь он стоит 525 тыс. рублей, Audi A6 прибавил в стоимости на 16,7% до 1,1 млн, а Peugeot 308 — на 14,8%, его цена сейчас 680 тыс. рублей.

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Источник: 78.ru

Фото: Unsplash