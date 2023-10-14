Складной дом на колесах, который помещается в багажнике
Складной дом Camp365 model T может легко поместиться в багажник любого большого пикапа, что делает его идеальным выбором для путешествий на электромобилях, таких как F-150 Lightning, Rivian R1T и Tesla Cybertruck.
Внутри Camp365 model T есть вместительная двухспальная кровать, кухня и резервуар для питьевой воды. Разработчики также учли потребности путешественников в любое время года, обеспечивая возможность поддержания комфортной температуры внутри дома.
Складной дом также предлагает достаточно места для размещения до четырех человек. Высота внутри помещения составляет 2,03 м. Площадь пола равна 5,8 м2, а габариты равны 2,75 х 2,13 м, при этом в режиме путешествия габариты уменьшаются до 2,2 х 1,2 м.
Camp365 model T поступит в продажу летом 2024 года за 25 000 долларов.
Источник: Carscoops
Фото: Camp365
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