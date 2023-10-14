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Складной дом на колесах, который помещается в багажнике

Camp365 представила складной жилой модуль для пикапов с хорошей аэродинамикой

Складной дом Camp365 model T может легко поместиться в багажник любого большого пикапа, что делает его идеальным выбором для путешествий на электромобилях, таких как F-150 Lightning, Rivian R1T и Tesla Cybertruck.

Camp365 model T
Camp365 model T

Внутри Camp365 model T есть вместительная двухспальная кровать, кухня и резервуар для питьевой воды. Разработчики также учли потребности путешественников в любое время года, обеспечивая возможность поддержания комфортной температуры внутри дома.

Camp365 model T
Camp365 model T
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Складной дом также предлагает достаточно места для размещения до четырех человек. Высота внутри помещения составляет 2,03 м. Площадь пола равна 5,8 м2, а габариты равны 2,75 х 2,13 м, при этом в режиме путешествия габариты уменьшаются до 2,2 х 1,2 м.

Camp365 model T
Camp365 model T

Camp365 model T поступит в продажу летом 2024 года за 25 000 долларов.

Источник: Carscoops

Фото: Camp365

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