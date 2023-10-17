Юрист объяснила, как новый закон защитит автомобилистов от чужих штрафов

В Госдуме рассмотрят законопроект в защиту прав прежних владельцев автомобилей

Прежний собственник автомобиля из-за пробела в российском законодательстве получает штрафы от нового владельца. Законопроект, внесенный на рассмотрение Госдумы, призван устранить этот недочет. Об этом заявила адвокат Мария Косицкая.

Сейчас, согласно закону, снять машину с учета можно только по истечении 10 дней с момента ее продажи. Это чревато тем, что прежний владелец машины может столкнуться с ситуацией, когда должен оплатить штраф, наложенный уже на нового владельца транспортного средства, объясняет адвокат.

«Новые собственники не всегда добросовестно и своевременно ставят на учет приобретенные автомобили, что позволяет выписывать штрафы на предыдущих владельцев. Они используют пробел в законодательстве, чтобы их не могли привлечь к административной ответственности за нарушение ПДД или участие в ДТП», — констатировала юрист.

К тому же современный подход в части автоматической фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения вызывает нарекания и справедливые возмущения автовладельцев, продавших свои транспортные средства.

Согласно внесенному законопроекту, сделка будет заключаться на ресурсе «Госуслуги», договор купли-продажи заверит нотариус, и прежний владелец сможет подать заявление о снятии с учета транспортного средства в отделении ГИБДД (Госавтоинспекции) сразу же после заключения сделки.

В этом случае прежнему владельцу автомобиля не будут приходить штрафы за совершенные новым хозяином машины нарушения ПДД, причем будет обеспечена идентификация транспортного средства до оформления его новым собственником. Процедуру прекращения регистрации предлагается также распространить на специализированные организации, выкупающие автомобили в целях их дальнейшей перепродажи, подытожила Косицкая.

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Источник: Aif.ru

Фото: Depositphotos