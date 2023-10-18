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В Тольятти на оживленную дорогу упала огромная...

Что происходит на фото? Странный инцидент в Самарской области

В Тольятти на оживленную дорогу упала огромная сосна

17 сентября около полудня в городских СМИ Тольятти начали появляться странные фото и заголовки в духе «автомобиль повис на дереве». Лесопарковое шоссе, соединяющее районы города, перегородила гигантская сосна, и, судя по первым фотоматериалам, одному из автомобилистов в этом инциденте очень не повезло.

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Инцидент в Тольятти 17 октября 2023 года
Инцидент в Тольятти 17 октября 2023 года

На место прибыла ГИБДД, скорая и дорожные службы, водителям пришлось искать объезд через прилегающие к дороге турбазы.

Инцидент в Тольятти 17 октября 2023 года
Инцидент в Тольятти 17 октября 2023 года

Движение было восстановлено в течение следующего часа, но подробности прояснились только к вечеру. Оказалось, что сосна рухнула на дорогу под действием шквалистого ветра, разгулявшегося в городе в эти дни.

Инцидент в Тольятти 17 октября 2023 года
Инцидент в Тольятти 17 октября 2023 года

Ехавший в этот момент по дороге Hyundai Solaris врезался в дерево – водитель не успел среагировать на внезапно возникшее препятствие. Сообщается, что от удара автомобиль перелетел через ствол, повиснув на нем задней частью.

Инцидент в Тольятти 17 октября 2023 года
Инцидент в Тольятти 17 октября 2023 года

Известно также, что водитель получил лишь легкие травмы и в госпитализации не нуждался. Других пострадавших в происшествии нет.

Фото: VK/ТОЛЬЯТТИ, augustnews.ru/Андрей Дербенев, Telegram/@pro_163

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