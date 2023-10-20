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Назван точный момент смены шин на зимние

Автодор: если среднесуточная температура ниже +5°С, запишитесь на шиномонтаж

Время установки зимних шин – важный вопрос для российских автомобилистов в середине осени. Специалисты государственной компании «Автодор» опубликовали рекомендации по определению момента смены шин.

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«Нужно открыть прогноз на ближайшие неделю-две и посмотреть, будет ли в этот период среднесуточная (не дневная!) температура держаться на отметке ниже +5°С. Если все сходится, пора записываться в шиномонтаж», – сообщила пресс-служба «Автодора».

Аналогичное правило действует и весной при переходе на летние покрышки: если среднесуточная температура четко зафиксировалась на уровне не ниже +5-7°С, можно записываться на смену.

Напомним, эксперты «За рулем» рекомендуют не тянуть с переобувкой, если дополнительно к околонулевой температуре погода в вашем регионе стала сырой и ветреной. Более 60% наших читателей собираются менять шины на зимние в самое ближайшее время.

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Источник: Автодор

АГН «Москва»

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