Пассажир Соляриса вез в багажнике огромный мешок с наркотиками (видео)

На Кубани полиция остановила Hyundai Solaris с 18 кг сильнодействующих веществ

Сотрудники ДПС на посту «Кущевский» остановили для проверки документов неприметный Hyundai Solaris. Источник не сообщает, почему на автомобиле было решено провести досмотр, но в ходе оного в багажнике обнаружился полиэтиленовый пакет, принадлежавший пассажиру, 32-летнему жителю Костромы.

В пакете находились 30 000 капсул с порошкообразным веществом, четыре пакета с кристаллическим порошкообразным веществом, две коробки с магнитами и пять упаковок с зип-пакетами. Пассажира задержали и доставили в полицию.

«Согласно заключению эксперта, изъятое из четырех пакетов является сильнодействующим веществом – прегабалином общей массой более 5 кг. Изъятые капсулы с порошкообразным веществом весом более 13 кг направлены на исследование. Установлено, что злоумышленник приобрел запрещенные вещества в Сети интернет и планировал сбыть бесконтактным способом на территории города Краснодара», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В отношении предприимчивого пассажира возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 234 УК РФ. Мужчина заключен под стражу, ему «светит» лишение свободы на срок до 8 лет.

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Источник: МВД Медиа