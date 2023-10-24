#
Выходные/отпускБренд годаШиныАвтоюристКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Volvo EM90Электрокар EM90 стал воплощением технологического прогресса Volvo за 70 лет
Volvo запустила рекламную кампанию с тизерами...
Честь самурая: технический директор Toyota признал провал водородного седана MiraiЧесть самурая: технический директор Toyota признал провал водородного седана Mirai
Хироки Накадзима: Toyota начнет разработки...
В Египте все спокойно? Стоит ли сейчас россиянам ехать отдыхать в эту странуВ Египте все спокойно? Стоит ли сейчас россиянам ехать отдыхать в эту страну
Посол Египта в РФ: египетские курорты безопасны...

Стало известно, как по износу кнопок можно определить реальный пробег автомобиля

Эксперт: скрученный одометр в машине выдает характерный износ кнопок пуска мотора

Бросающаяся в глаза стертость на кнопках и переключателей в салоне автомобиля является очевидным признаком искусственно заниженных показателей пробега на одометре.

Авторы Telegram-канала No Limits обратили внимание на выставленный на продажу одним из московских дилеров автомобиль Volkswagen Tiguan 2014 года выпуска. Заявлено, что пробег автомобиля составляет всего 50 тыс. км, то есть, в среднем машина проезжала менее 500 км в месяц.

Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Какую выбрать Ладу Весту: новую NG или все же докризисную?

Но на представленных снимках отчетливо видно, что надпись Start Engine Stop на кнопке пуска мотора с металлизированным покрытием буквально стерлась от многочисленных включений. Кроме того, отсутствуют буквы обозначений на подрулевом переключателе в районе клавиши управления климат-контролем.

Такой характерный износ кнопок выдает автомобиль, пробег которого составляет более 150-200 тыс. километров. Другими словами, пробег у выставленного дилером автомобиля может быть «скручен» минимум в 3,5 раза, утверждают эксперты.

Чтобы обезопасить себя от покупки автомобиля со скрученным пробегом, можно воспользоваться профильными сайтами. В частности, для автолюбителей Москвы и Подмосковья на сайте avtokod.mos.ru есть информация с датами прохождения техосмотра, а также сведения о пробеге машины. Еще один полезный ресурс в помощь водителям – gibdd.ru.

Источник: No_Limits

Фото: Depositphotos

Премия потребительского доверия стартовала...

Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемСветлана Тарасенко
Количество просмотров 229
Поделиться:
Оцените материал:
0