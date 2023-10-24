Стало известно, как по износу кнопок можно определить реальный пробег автомобиля

Эксперт: скрученный одометр в машине выдает характерный износ кнопок пуска мотора

Бросающаяся в глаза стертость на кнопках и переключателей в салоне автомобиля является очевидным признаком искусственно заниженных показателей пробега на одометре.

Авторы Telegram-канала No Limits обратили внимание на выставленный на продажу одним из московских дилеров автомобиль Volkswagen Tiguan 2014 года выпуска. Заявлено, что пробег автомобиля составляет всего 50 тыс. км, то есть, в среднем машина проезжала менее 500 км в месяц.

Но на представленных снимках отчетливо видно, что надпись Start Engine Stop на кнопке пуска мотора с металлизированным покрытием буквально стерлась от многочисленных включений. Кроме того, отсутствуют буквы обозначений на подрулевом переключателе в районе клавиши управления климат-контролем.

Такой характерный износ кнопок выдает автомобиль, пробег которого составляет более 150-200 тыс. километров. Другими словами, пробег у выставленного дилером автомобиля может быть «скручен» минимум в 3,5 раза, утверждают эксперты.

Чтобы обезопасить себя от покупки автомобиля со скрученным пробегом, можно воспользоваться профильными сайтами. В частности, для автолюбителей Москвы и Подмосковья на сайте avtokod.mos.ru есть информация с датами прохождения техосмотра, а также сведения о пробеге машины. Еще один полезный ресурс в помощь водителям – gibdd.ru.

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Источник: No_Limits

Фото: Depositphotos