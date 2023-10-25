Эксперт назвал ошибку при покупке зимней резины
Многие российские автовладельцы, стремясь сэкономить, допускают серьезную ошибку при выборе шин, утверждает вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
Осенью летние шины стоят дешевле, чем весной, в то время как цены на зимние, наоборот, подрастают. Однако эксперт считает, что покупку шин следует осуществлять непосредственно перед началом сезона, в котором они будут использоваться.
Следует помнить, что срок службы автомобильных шин составляет приблизительно пять лет, независимо от их использования. Со временем они теряют эластичность, дубеют и становятся негодными к использованию. Увеличить срок службы шин можно, если устанавливать их на автомобиль сразу после покупки.
Несмотря на то, что саму покупку следует проводить непосредственно перед началом сезона, задуматься о ней стоит заранее, чтобы было время на поиск и выбор нужного товара. Автоэксперт рекомендует приобретать зимние шины к ноябрю, учитывая российский климат.
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Источник: РИА Новости
Фото: Антон Вергун/ТАСС
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