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Эксперт назвал ошибку при покупке зимней резины

Ян Хайцеэр: покупать зимние покрышки следует в ноябре

Многие российские автовладельцы, стремясь сэкономить, допускают серьезную ошибку при выборе шин, утверждает вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Осенью летние шины стоят дешевле, чем весной, в то время как цены на зимние, наоборот, подрастают. Однако эксперт считает, что покупку шин следует осуществлять непосредственно перед началом сезона, в котором они будут использоваться.

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Следует помнить, что срок службы автомобильных шин составляет приблизительно пять лет, независимо от их использования. Со временем они теряют эластичность, дубеют и становятся негодными к использованию. Увеличить срок службы шин можно, если устанавливать их на автомобиль сразу после покупки.

Несмотря на то, что саму покупку следует проводить непосредственно перед началом сезона, задуматься о ней стоит заранее, чтобы было время на поиск и выбор нужного товара. Автоэксперт рекомендует приобретать зимние шины к ноябрю, учитывая российский климат.

Источник: РИА Новости

Фото: Антон Вергун/ТАСС

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