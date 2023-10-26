Въехавший в Лефортовский тоннель грузовик протаранил порядка 10 автомобилей

В Лефортовском тоннеле из-за массового ДТП открыта только одна полоса

Крупное дорожно-транспортное происшествие с участием сразу нескольких автомобилей произошло в Лефортовском тоннеле в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне Лефортовского тоннеля произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — уточняют авторы канала.

Движение в районе аварии затруднено, для проезда доступна только одна полоса, уточнили в Дептрансе. Известно, что грузовик протаранил несколько машин. Минимум три человека пострадали, повреждено порядка 10 автомобилей.

Протяженность Лефортовского тоннеля 3,2 км, он является частью Третьего транспортного кольца (ТТК). Тоннель проходит под рекой Яузой и Лефортовским парком, у него три полосы движения в северном направлении (внешняя сторона ТТК) и четыре в южном (внутренняя сторона ТТК), ширина одной полосы — 3,5 метра, причем крайняя левая полоса уже остальных на 32 см.

Тоннель состоит из двух «ниток», одна, длиной 3246 метров, залегает на глубине порядка 30 метров в одном направлении, а другая является комбинацией тоннеля и эстакады для движения в противоположном направлении.

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Источник: DtOperativno

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»