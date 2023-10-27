Короли, шахи и звезды Голливуда владели этим роскошным авто со статусом самого красивого в мире

Alfa Romeo вошла в топ-7 самых красивых машин

В официальных документах на автомобили не отражены параметры их привлекательности с точки зрения дизайна и эстетики. Несмотря на это, есть критерии, по которым оценивается экстерьер машин. Это пропорциональность соотношения размеров колес и габаритов кузова, соответствие формы предназначению автомобиля, наличие оригинальных, запоминающихся черт, цветовая гамма.

Начиная с 2002 года на конкурсе Villa d’Este, проходящем в Италии, присуждается Coppa d’Oro (Золотой кубок) винтажным авто за самый красивый концепт или прототип. Решение принимается на основе голосования посетителей конкурса. В Autonews.ru составили свой топ-7 самых красивых машин, с учетом мнений признанных экспертов.

Лидером рейтинга стала Isotta Fraschini Tipo 8A, машина выпускалась в 1924-1931 годах в Италии, цена по современному курсу 500 тысяч долларов (чуть меньше 47 млн рублей). Этот первый в мире в мире серийный автомобиль с рядным 8-цилиндровым двигателем, олицетворял собой роскошь и мощь.

Isotta Fraschini Tipo 8A

По степени престижности Tipo 8A соперничала с моделями Rolls-Royce и Duesenberg. Самыми известными обладателями флагманской Isotta Fraschini были короли Италии, Румынии, Эфиопии, шах Ирана, Папа Пий ХI, дуче Бенито Муссолини, звезды Голливуда Рудольфо Валентино и Грета Гарбо. Всего было выпущено 950 единиц Tipo 8A.

Вторую строчку рейтинга занимает Alfa Romeo Brera Concept 2002 года выпуска. В автомобиле самыми оригинальными стали фары из трех круглых элементов, утопленные в вырезах передних крыльев. Эта версия Brera Concept вдохновила специалистов на модифицированную одноименную серийную модель в 2005 году.

Alfa Romeo Brera Concept

Топ-3 замыкает Audi TT 2-nd series, машина выпускалась с 2006 по 2014 годы в Германии. Цена подержанного автомобиля в ФРГ сейчас варьируется от 2000 до 60 000 евро. Благодаря характерному силуэту, чистоте и простоте линий с долей агрессивности, бренд Audi стал позиционироваться как более молодежный.

Audi TT 2-nd series

Далее в рейтинге идут: Chevrolet Camaro 5-th generation (2009-2015 гг), Range Rover Evoque L538 (2011-2018 гг), Pagani Huayra Codalunga 2022 года выпуска, Ferrari 250 GT Spyder California SWB (1957-1963 гг).

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Источник: Autonews.ru

Фото: Alfa Romeo, Audi, Wikipedia