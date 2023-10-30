В Екатеринбурге не осталось хороших подержанных дешевых машин по этой причине

Автоподборщики Екатеринбурга объяснили резкий рост цен на вторичке на 20%

Цены на вторичном рынке Екатеринбурга за несколько месяцев подскочили сразу на 20%, «дешевая машина» исчезла как вид. Об этом рассказали местные автоподборщики.

По словам директора компании по подбору машин Ekb Cars Александра Шишкина, с начала текущего года стоимость подержанных машин выросла, в среднем, на 20%. Он уточнил, что наблюдается дефицит новых машин, к тому же не все готовы приобретать автомобиль по параимпорту.

«Поэтому востребованы автомобили с пробегом, из-за этого сильно повысился спрос, — отметил директор компании по подбору машин Ekb Cars. – Особенно это стало заметно в последние 3–4 месяца. Автомобили, которые летом можно было купить за определенный бюджет, сейчас уже недоступны».

Больше всего автовладельцы интересуются корейскими машинами, такими как Hyundai Solaris и Kia Rio, а также Volkswagen Polo. Модели с автоматом возрастом 8-10 лет в хорошем состоянии стоят порядка 1–1,2 млн рублей, с механической коробкой — от 800 тысяч рублей, уточнил Шишкин.

На рынке практически нет «живых» иномарок дешевле, и отечественные за 200-300 тысяч тоже не найти. В наличии машины возраста 15 лет, причем у них кузов практически гнилой. За хорошую Гранту или Калину просят от 500 тысяч и выше, отмечает эксперт. Но он советует подкопить на хорошую качественную машину.

Цены на автомобили не старше 10 лет стартуют от 190 тысяч рублей. За эти деньги можно купить Daewoo Matiz, за 217 тысяч есть Lada Kalina.

За 250 тысяч рублей продают Daewoo Nexia (110 тысяч км пробега). Цена на Ладу Гранту начинается от 270 тысяч рублей. За 287 тысяч продают Renault Logan 2013 года выпуска. Седан Citroen C-Elysee с пробегом 272 тыс. км можно найти за 320 тысяч рублей. Самая дешевая Skoda Rapid (2015 года выпуска с пробегом 340 тысяч км) продается за 490 тысяч рублей.

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Источник: E1.ru

Фото: Depositphotos