Каждый третий россиянин выбирал иномарку при покупке своего первого автомобиля

Исследование: у 68% россиян первым автомобилем был отечественный

Жители России поделились своими историями покупки первой машины в рамках опроса Авто Mail.ru. Согласно итогам исследования, подавляющее большинство начинало свой водительский стаж за рулем отечественного автомобиля. Таких набралось 68%. Каждый третий водитель в качестве своей первой машины указал иномарку — 32% опрошенных.

Стоит отметить, что для повышения своих навыков вождения россияне выбирали подержанные автомобили — 80%. Причем 31% участников опроса уточнили, что первый автомобиль достался им бесплатно — от родителей или подарили.

Выяснилось также, что чаще всего водители продавали свои первые автомобили в течение трех лет после покупки, на этот вопрос утвердительно ответили 38% пользователей. Первые пять лет использовали свой первый автомобиль 19% участников опроса, а 17% продавали их менее чем через год после покупки.

Нашлись и такие, которые использовали свои первые машины на протяжении 10 лет — 5%, а самые сентиментальные ездили на них на протяжении 15 лет, таких 2%. Интересно и то, что 9% водителей из числа опрошенных и в настоящее время ездят на своих первых автомобилях. К ним относятся те водители, которые совсем недавно сели за руль.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Auto.mail.ru