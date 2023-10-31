Новый тренд: больше половины россиян мечтают об авто по параимпорту

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Россияне готовы потратить на машину по параллельному импорту от 1 до 3 млн руб.

Более двух третей российских автолюбителей (69%) хотели бы приобрести машину по параллельному импорту: 29% рассматривают такую покупку уже сейчас, а 40% к ней готовы, но не в ближайшем будущем. 8% уже успели купить автомобиль по «серой» схеме ввоза, выяснили аналитики СК «Росгосстрах» и «Автокода».

Что касается предпочтений, то у российских покупателей лидируют японские автомобили, составляя 43% спроса. На втором месте европейские марки (31%), затем корейские (17%) и американские (6%).

Среди марок наиболее популярными у опрошенных оказались:

  • Toyota (41%)
  • Kia (17%)
  • BMW (15%)
  • Honda (14%)
  • Hyundai (13%).

Кроссоверы остаются наиболее привлекательным типом кузова, их выбирают 56% опрошенных. Внедорожники также пользуются спросом (39%). Седаны (24%) и универсалы (21%) несколько менее востребованы, хотя при этом спрос на рынке на них сохраняется.

Половина респондентов готовы потратить на покупку автомобиля по параллельному импорту от 1 млн до 3 млн рублей (50%).

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Каждый пятый респондент (20%) готов вложить от 3 млн до 5 млн рублей, а 8% готовы потратить существенно большие суммы, что свидетельствует о наличии спроса на более дорогие и премиальные автомобили. В то же время, 22% респондентов надеются уложиться в более скромную сумму - до 1 млн рублей.

Лишь 39% опрошенных выразили желание приобрести новый автомобиль по параллельному импорту, в то время как 61% думают об авто с пробегом.

Среди тех, кто предпочел бы подержанный автомобиль, 55% рассматривают машины возрастом от 3 до 5 лет, что может считаться оптимальным компромиссом между состоянием и стоимостью автомобиля. Также значительное число респондентов готовы рассмотреть машины от 1 до 3 лет (18%), от 5 до 7 лет (18%) и старше 7 лет (9%).

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

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За РулемАлексеева Елена
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