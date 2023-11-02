На российском рынке появятся шины под новой маркой
В феврале 2024 года на бывшем заводе Continental в Калужской области начнется производство шин под брендом Torero. Напомним, немецкий производитель шин ушел из России и продал свои российские активы холдингу S8 Capital.
На калужском предприятии после ухода Continental удалось сохранить оборудование и специалистов, а также связи с поставщиками. Таким образом, S8 Capital «без особых проблем удалось наладить выпуск проверенных временем шин».
Производить на шинном заводе будут различные типоразмеры: для легковых авто – Torero MP-47 Hectorra 3, для кроссоверов – Torero MP-72, для легкого коммерческого транспорта – Torero MP-82 Conquerra.
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Источник: Quto
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