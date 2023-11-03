В Латвии назвали дату, после которой конфискуют незарегистрированные машины из России

В Латвии приняли закон о перерегистрации российских машин до 14 февраля

Сейм Латвии принял поправки к закону о дорожном движении, согласно которым машины с российскими номерами необходимо перерегистрировать. Это требование нужно выполнить до 14 февраля 2024 года, иначе автомобили подлежат конфискации, а затем их планируют передать на Украину. В пояснении к поправкам причинами называют "реализацию санкций Евросоюза и снижение рисков для безопасности".

Кроме того, владельца автомобиля, не зарегистрированного в Латвии, оштрафуют на сумму от 750 до 2000 евро.

Допускается на машинах пересекать территорию республики транзитом, но при этом необходимо покинуть страну в течение суток. Также под запрет не попадают автомобили дипломатической и консульской служб. Поправки вступают в силу с 15 ноября.

При этом Сейм не поддержал предложение о запрете на въезд в Латвию машин с белорусскими номерами. Помимо Латвии, запрет на въезд машин с российскими номерами действует в Германии, Финляндии, Норвегии, Польше, Болгарии, Эстонии и Литве.

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Источник: РИА Новости