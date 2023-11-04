Чистая мощь в обмен на легальность: новый Ferrari 296 Challenge

Новый гоночный Ferrari 296 Challenge запрещено использовать на дорогах

В условиях ужесточения норм выбросов во многих странах мира автопроизводители вынуждены электрифицировать свои автомобили, предназначенные для дорог общего пользования. Даже Ferrari, известный своими мощными двигателями внутреннего сгорания, не стал исключением. В 2023 году компания представила гибридный 296 GTB, а в 2024 году - кабриолет 296 GTS.

Ferrari 296 Challenge

Однако для участия в гонках Ferrari по-прежнему использует чистые двигатели внутреннего сгорания. Новый Ferrari 296 Challenge, представленный в 2024 году, является преемником модели 488 Challenge Evo. Он оснащается 3-литровым двигателем V6 с двойным турбонаддувом, развивающим мощность 690 л. с. и крутящий момент 740 Н·м.

Ferrari 296 Challenge

Этот двигатель является первым в истории Ferrari Challenge Trofeo Pirelli с 120-градусным развалом цилиндров. Он был разработан специально для гоночных целей и обеспечивает рекордную мощность для своего сегмента - около 230 л. с. на литр.

Ferrari 296 Challenge также получил множество других гоночных компонентов, включая карбоново-керамические тормоза, модернизированную систему ABS, новые 19-дюймовые шины Pirelli и аэродинамический пакет, обеспечивающий более 870 кг прижимной силы на скорости 250 км/ч.

Ferrari 296 Challenge

Новый Ferrari 296 Challenge будет использоваться в гонках Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, которые начнутся в 2024 году. Он составит конкуренцию таким автомобилям, как Porsche 911 GT3 Cup и BMW M4 GT4.

Источник: IXBT

Фото: Ferrari