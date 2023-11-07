Совет специалиста: как тормозить, чтобы уменьшить расход бензина

Ревин: Торможение мотором позволяет экономить на топливе

Большинство автовладельцев хотят тратить на машину как можно меньше, при этом отметают все советы ездить экономно.

Тех, кто считает, что экономить на езде скучно, попытаемся разубедить: процесс экономичной езды увлекателен и затягивает не хуже «гонок». Один из способов – торможение двигателем, напоминает эксперт «За рулем» Алексей Ревин.

Современные водители зачастую вообще не понимают, о чем идет речь. Между тем, достаточно убрать ногу с педали газа, и двигатель фактически превращается в тормоз. Теперь уже не он крутит колеса, а колеса пытаются крутить его, замедляя машину. Особенно такой прием полезен на затяжных спусках и на скользкой дороге.

Мнение специалиста

Алексей Ревин, редактор «За рулем»:

- За торможение мотором высказались абсолютно все опрошенные нами автопроизводители. В частности, в Subaru отметили, что при этом топливо не расходуется вообще, это абсолютно экономичный режим. То же касается не только помощи тормозам, но и, например, движения под уклон, где, как правило, можно подобрать подходящую передачу (или виртуальную передачу в случае вариатора). Кроме того, при этом меньше будут изнашиваться тормозные колодки.

Специалисты Audi отметили, что тормоза следует применять как можно меньше, и подчеркнули, что на современных гибридных автомобилях в режиме торможения двигателем часть кинетической энергии рекуперируется, поэтому это – самый эффективный метод.

Кстати, обладателям машин с механической коробкой мы рекомендуем по возможности всегда использовать торможение двигателем: безопасность движения от этого только выиграет.

Какие еще существуют реальные способы экономии, те, кто решил заняться этим увлекательным «спортом», могут узнать из материала «За рулем».

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