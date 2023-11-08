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Вы неправильно накачиваете зимние шины! Эту ошибку совершают многие

Эксперт «За рулем» рассказал, почему водители неправильно качают зимние шины

Перепад температур, долгое хранение, нюансы эксплуатации оборудования на шиномонтажке, а также многие другие тонкости, мешающие верно выставить давление в зимних шинах при «переобувке» – обо всем этом рассказал эксперт «За рулем» Алексей Ревин. Одна из причин – банальная до безобразия, но часто становящаяся настоящей ловушкой.

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«Самый простой способ недокачать или перекачать шины – использовать неточный манометр. Стрелочные и приборы в виде авторучки с выползающим стержнем часто имеют погрешность, которая только растет по мере эксплуатации. Как показала наша экспертиза, наиболее точными являются цифровые манометры», – заметил эксперт.

Кстати, встроенный в ваш компрессор манометр, скорее всего, тоже имеет большую погрешность. Поэтому для верности стоит приобрести цифровой, а также учесть все остальные советы по накачиванию зимних шин.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Фото: Depositphotos

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За РулемИннокентий Кишкурно
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