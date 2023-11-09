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У дилеров скоро появится рамный внедорожник BYD

Новый внедорожник BYD Leopard 5 готовится к выходу на рынок Китая

Гибридный внедорожник Leopard 5 от суббренда BYD был замечен у китайских дилеров, которые планируют начать продажи в середине ноября.

Leopard 5 станет первым автомобилем «дочки» BYD марки Fang Cheng Bao, под которой компания намерена выпускать кроссоверы и внедорожники среднего ценового сегмента.

5-местный Леопард имеет солидные габариты — 4890 х 1970 х 1920 мм и колёсную базу - 2800 мм. Объем топливного бака – 83 литра и предусмотрена возможность буксировки прицепа с допустимой массой в 2,5 тонны.

Подзаряжаемый гибридный автомобиль имеет рамную конструкцию и оснащен системой полного привода. Предусмотрены «понижайка», три блокировки и возможность «танкового» разворота.

Силовая установка Leopard 5 состоит из 1,5-литрового бензинового ДВС мощностью 194 л.с. и двух электромоторов: передний на 272 л.с. и задний — 388 л.с. Агрегатируется электронным вариатором (E-CVT).

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До 100 км/ч Леопард разгоняется за 4,8 секунды. Запаса хода только на электротяге хватит на 125 км, а вместе с бензиновым мотором он способен преодолеть 1200 км (при среднем расходе топлива 1,8 л на 100 км).

Подзарядка аккумулятора с 30 до 80% потребует всего 16 минут.

Внедорожник поступит к дилерам в трех комплектациях по цене от 300 до 380 тыс. юаней (3,8–4,81 млн рублей).

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Источник: «Китайские автомобили»

Фото: Autohome

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За РулемАлексеева Елена
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