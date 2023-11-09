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Российские дилеры снизили цены на некоторые модели иномарок
Российские дилеры снизили цены на некоторые модели иномарок
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Российские дилеры снизили цены на некоторые модели иномарок

Цены на Jetta VS7 в комплектации Glory упали с начала года почти на полмиллиона

На российском рынке снизились цены на некоторые автомобили, ввезенные по параллельному импорту. Об этом узнал корреспондент Autonews.ru. Он выступил в роли потенциального клиента и совершил рейд по автосалонам, сравнив цены на некоторые популярные модели.

В частности, один из крупных дилеров снизил цены на кроссовер Jetta VS7, его завоз в нашу страну начался в феврале текущего года. На тот момент цена кроссовера в комплектации Glory стартовала от 3 329 000 рублей. В октябре в этом же салоне машину можно было приобрести за 3,0 млн рублей. В ноябре продавец готов продать кроссовер уже за 2 840 000 руб.

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«Более того, мы ожидаем поставок кроссоверов Jetta VS7 в новой комплектации Enjoyment. Цена на машину составит 2,9 млн руб.», — рассказал продавец.

Стал доступнее в цене и большой кроссовер Volkswagen Tiguan L. В московском салоне полноприводный автомобиль с увеличенным багажником, мотором объемом 2,0 л на 220 «лошадей» просят 5,6 млн рублей. Хотя еще месяцем ранее в этом же салоне цена на кроссовер была дороже на 200 000 рублей.

Подешевел и японский кроссовер Mazda CX-4. Еще месяц назад в крупной дилерской сети за автомобиль просили 3,3 млн рублей, а сейчас на модель действует дисконт в 200 тысяч рублей. Покупатель получит кроссовер с «атмосферником» объемом 2,0 л мощностью на 158 л.с. и шестидиапазонным «автоматом». В базовой комплектации у автомобиля в оснащении идут светодиодные противотуманные фары, электронный стояночный тормоз, система мониторинга слепых зон и система помощи при движении задним ходом.

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Источник: Autonews.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
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